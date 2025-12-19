Путин признался, что влюблён
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Президент России Владимир Путин заявил, что влюблён. Вопрос прозвучал во время программы «Итоги года», когда журналистка телеканала «360» Регина Орехова поинтересовалась его личными чувствами.
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«Да, это ответ на завершающую часть вашего вопроса», — сказал Путин.
Ответ главы государства стал одним из самых личных и обсуждаемых эпизодов прямого эфира.
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