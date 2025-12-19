Застройщика «А101» вызвали на ковёр после вопроса дольщицы Путину на прямой линии
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После вопроса дольщицы из Всеволожска на прямой линии президенту России Владимиру Путину власти Ленинградской области выдали предостережение застройщику «А101» о недопустимости нарушения сроков передачи ключей. Об этом сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора региона Андрей Семчанков.
По его словам, передача квартир с отделкой запланирована на апрель, а квартиры без отделки уже переданы. Комитет выдал застройщику предостережения и организует встречу с дольщиками. У застройщика есть шесть месяцев после ввода для передачи квартир.
«Дом введён в эксплуатацию в установленном порядке, ввод объекта законный», — сказали в администрации Ленобласти.
В ходе прямой линии девушка пожаловалась, что, купив квартиру во Всеволожске, она не может получить ключи из-за постоянных переносов сроков. Она назвала происходящее мошенничеством, а президент в итоге предложил отменить мораторий на штрафы для застройщиков.
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