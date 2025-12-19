Ведущие программы «Итоги года» Екатерина Березовская и Павел Зарубин рассказали журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, какие вопросы и ответы Владимира Путина произвели на них наибольшее впечатление.

Березовская призналась, что её особенно тронул момент, когда президент пересказал беседу со священником о том, что люди на пороге смерти жалеют прежде всего о недостатке времени, проведённого с детьми. По её словам, эта история вызвала эмоциональный отклик у многих в студии.

Зарубин выделил другое высказывание — обращение в будущее, которое Путин продиктовал для капсулы времени. По мнению журналиста, этот ответ задел весь зал.

«Мне кажется, это зацепило весь зал», — отметил он, добавив, что уверен: этот фрагмент не был заранее подготовлен.