«Это зацепило весь зал»: Березовская и Зарубин назвали свои любимые ответы Путина
Ведущие рассказали, какие моменты прямой линии запомнились им больше всего
Обложка © Telegram / Юнашев_LIVE
Ведущие программы «Итоги года» Екатерина Березовская и Павел Зарубин рассказали журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, какие вопросы и ответы Владимира Путина произвели на них наибольшее впечатление.
Березовская призналась, что её особенно тронул момент, когда президент пересказал беседу со священником о том, что люди на пороге смерти жалеют прежде всего о недостатке времени, проведённого с детьми. По её словам, эта история вызвала эмоциональный отклик у многих в студии.
Видео © Telegram / Юнашев_LIVE
Зарубин выделил другое высказывание — обращение в будущее, которое Путин продиктовал для капсулы времени. По мнению журналиста, этот ответ задел весь зал.
«Мне кажется, это зацепило весь зал», — отметил он, добавив, что уверен: этот фрагмент не был заранее подготовлен.
Президент Владимир Путин ответил на 103 вопроса в ходе состоявшейся сегодня прямой линии. Большая традиционная пресс-конференция главы государства заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.
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