Британский телеканал Sky News заявил, что увидел «сигнал» со стороны Москвы из-за карты России, размещённой позади Владимира Путина во время прямой линии. Об этом говорится в публикации телеканала.

Sky News обратил внимание, что на карте были изображены Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. По мнению авторов материала, демонстрация этих территорий в составе страны «создаёт впечатление, что Кремль не намерен отказываться от них».

На карту также обратила внимание британская газета The Independent, подчеркнув, что визуальный фон эфира стал предметом обсуждения в западных СМИ.