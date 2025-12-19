Sky News заметил на фоне Путина карту с Крымом, Донбассом и южными регионами
Sky News увидел сигнал в карте с новыми регионами России на прямой линии с Путиным
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Британский телеканал Sky News заявил, что увидел «сигнал» со стороны Москвы из-за карты России, размещённой позади Владимира Путина во время прямой линии. Об этом говорится в публикации телеканала.
Sky News обратил внимание, что на карте были изображены Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. По мнению авторов материала, демонстрация этих территорий в составе страны «создаёт впечатление, что Кремль не намерен отказываться от них».
На карту также обратила внимание британская газета The Independent, подчеркнув, что визуальный фон эфира стал предметом обсуждения в западных СМИ.
Президент Владимир Путин ответил на 103 вопроса в ходе состоявшейся сегодня прямой линии. Большая традиционная пресс-конференция главы государства заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.
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