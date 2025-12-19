Путин поручил разобраться с жалобой жителей Ульяновска на условия жизни «как в XIX веке»
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Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с резкой жалобой жителей Ульяновской области на условия жизни. В ходе прямой линии президент обратил внимание на их сообщение, где они сравнивают свою реальность с XIX веком.
«Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчинённые будут работать и слушать вас и народ». Надо пометить и понять, о чём речь», — сказал глава государства, цитируя обращение граждан в ходе прямой линии.
Президент Владимир Путин ответил на 103 вопроса в ходе состоявшейся сегодня прямой линии. Большая традиционная пресс-конференция главы государства заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.
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