Останина поэзией Есенина ответила на вопрос Путину про душу Сталина

На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступил необычный вопрос: где находится душа Иосифа Сталина — в раю или аду. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в разговоре с «Газетой.ru» ответила нестандартно — процитировав поэта Сергея Есенина.

«Увидев ваш вопрос, я сразу вспомнила замечательные стихи Сергея Есенина, который написал ещё в 1914 году. Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь — живи в раю!», Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою», — заявила она.

Останина подчеркнула, что душа Сталина не привязана к религиозным категориям. По её словам, она живёт в сердцах россиян, которые помнят вклад лидера в Победу мая 1945 года и ценят великую Родину. Депутат уверена: имя Сталина навсегда осталось в душе каждого, кто понимает историческую роль этого человека для страны.