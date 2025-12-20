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Опубликовано 20 декабря 2025, 06:43

В США сделали неутешительный прогноз для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Украина должна готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Увидим, что будет в результате этих встреч в Майами, но Украина также должна быть готова к борьбе в 2026 году», — сказал он.

Он отметил, что США находятся в некотором противоречии: с одной стороны, им нужен мир, а с другой – чтобы Украина могла дать отпор. Он подчеркнул, что отсутствие мирного урегулирования уже этой зимой будет свидетельствовать о неизбежности дальнейших боевых действий.
Постпред США при НАТО призвал Украину готовиться к продолжению конфликта
Постпред США при НАТО призвал Украину готовиться к продолжению конфликта

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине, возможно, удастся остановить ещё в этом году. Он подчеркнул, что Вашингтон не в силах заставить Киев или Москву подписать соглашение. По его словам, их задача — найти общие точки, по которым стороны могут договориться.

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Мария Любицкая
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