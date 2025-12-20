Слова президента России Владимира Путина об утрате ЕС своих позиций вызвали интерес у американского лидера Дональда Трампа и его сторонников. Такое мнение телеканалу Welt высказал немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

«Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведёт Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников», — отметил Грессель.

По мнению эксперта, подобные высказывания российского президента способны усложнить жизнь европейцам, которые уже испытывают напряжённые отношения с Трампом. Грессель подчеркнул, что риторика Москвы добавляет дополнительное давление на политику ЕС и создаёт новые вызовы для руководства стран союза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные утверждения о возможном нападении РФ на Европу являются ложью и бредом. По его словам, европейские лидеры специально повышают «градус истерии» и нагнетают страхи среди населения. Путин подчеркнул, что Россия всегда стремилась находить дипломатические решения конфликтов, а ответственность за их возникновение лежит на тех, кто пытается общаться с Москвой с позиции силы.