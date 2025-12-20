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Опубликовано 20 декабря 2025, 09:52

Силы ПВО России сбили ракету «Нептун», четыре снаряда HIMARS и 118 дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Расчётные средства российской противовоздушной обороны в течение последних суток уничтожили свыше сотни воздушных целей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, на поражение были взяты четыре реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, одна управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 118 беспилотников самолётного типа, принадлежащих Вооружённым силам Украины.

Помимо этого, в Минобороны привели сводные данные о потерях противника с начала проведения специальной военной операции. Всего уничтожено 669 самолётов, 283 вертолёта, а также почти 104 тысячи беспилотных летательных аппаратов. На земле ликвидировано 640 зенитных ракетных комплексов, 26 619 танков и иных боевых бронированных машин, 1633 боевые машины РСЗО и свыше 32 тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов. Также подчёркивается, что уничтожено 49 546 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что современные технологии позволяют некоторым операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) принимать участие в зоне СВО, даже находясь в отпуске или дома. По его словам, уровень развития российских технологий достиг такого уровня, что для управления дронами необязательно физическое присутствие в зоне боевых действий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алиса Хуссаин
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