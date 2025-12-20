Подразделения двух бригад Вооружённых сил Украины оставили свои позиции в Харьковской области после ударов российских войск. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении в результате нашего комплексного огневого поражения бегством покинули передовые позиции подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

Ударам подверглись передовые позиции украинских войск. В результате российской артиллерийской или комплексной огневой активности подразделения 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжёлой мехбригады покинули свои позиции, что было расценено как бегство.

Ранее сообщалось, что Лиманское направление фронта постепенно превращается для украинской армии в серьёзное поражение, напоминающее провальное отступление из Северска. Командование ВСУ осознаёт, что этот участок фронта становится очередной тяжёлой потерей для украинской пехоты. Часть разбитых подразделений, ранее действовавших в районе Северска, отступает в сторону Красного Лимана, где их ожидают продолжительные и ожесточённые бои.