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Опубликовано 20 декабря 2025, 06:05

Новая «мясорубка»: На Лиманском направлении разворачивается бойня, которая ужасает ВСУ

РИАН: Командование ВСУ с ужасом признаёт тяжёлую ситуацию под Лиманом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Лиманское направление фронта постепенно превращается для украинской армии в тяжелое поражение, схожее с провальным отступлением из Северска. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Собеседник заявил, что командование ВСУ с ужасом начинает осознавать, что данный участок фронта становится очередной бойней для украинской пехоты. Он отметил, что часть разбитых в районе Северска формирований отступает в сторону Красного Лимана, где их ожидает продолжение тяжёлых боёв.

Источник добавил, что нехватка личного состава и резервов у противника ведёт к планомерному освобождению северной части Донецкой Народной Республики. По его словам, украинские чиновники и сами признают, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ складывается очень печальным образом.

Путин ждёт скорой победы наших ребят в битве за Красный Лиман
Путин ждёт скорой победы наших ребят в битве за Красный Лиман

Ранее глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов обозначил стратегическое значение Красного Лимана, заявив, что его освобождение проложит дорогу к Славянску. Он подчеркнул, что этот город, являющийся важным логистическим узлом для ВСУ и находящийся вблизи Краматорска, станет следующей целью для ВС РФ.

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Алиса Хуссаин
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