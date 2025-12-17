ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 11:27

Белоусов: Освобождение Красного Лимана откроет путь к Славянску

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные продолжают операцию по освобождению Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман», — сказал министр на заседании расширенной коллегии Минобороны 17 декабря.

Он добавил, что освобождение населённого пункта откроет путь к Славянску — центру логистики, который очень важен для ВСУ.

Красный Лиман (на Украине с 2016 года называется просто Лиман) находится близ Краматорска. По данным на 2025 год, в городе проживает около 3,5 тысячи человек.

ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области
ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области

Ранее военный эксперт раскрыл неоценимое значение взятия Северска для исхода СВО. По его словам, населённый пункт был мощным укрепрайоном, вклинивавшимся в освобождённую территорию и позволявшим противнику держать под огневым контролем важные маршруты, угрожая тыловым городам вплоть до окраин Артёмовска.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar