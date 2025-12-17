Белоусов: Освобождение Красного Лимана откроет путь к Славянску

Российские военные продолжают операцию по освобождению Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман», — сказал министр на заседании расширенной коллегии Минобороны 17 декабря.

Он добавил, что освобождение населённого пункта откроет путь к Славянску — центру логистики, который очень важен для ВСУ.

Красный Лиман (на Украине с 2016 года называется просто Лиман) находится близ Краматорска. По данным на 2025 год, в городе проживает около 3,5 тысячи человек.