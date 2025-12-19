Путин ждёт скорой победы наших ребят в битве за Красный Лиман

Российские войска ведут бои внутри Красного Лимана и контролируют уже половину города. Скоро город будет освобождён, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Чуть южнее эффективно действует наше подразделение на Южно-Лиманском направлении. Войска в городе, бои идут внутри. Думаю, что Красный Лиман будет взят в ближайшем времени, 50% города под нашим контролем», — сказал Путин.

Ранее Путин заявлял, что российские военные в ходе СВО взяли под контроль в этом году свыше 300 населённых пунктов, среди них множество крупных городов. Он отметил, что российские вооружённые силы сохраняют стратегическую инициативу на линии соприкосновения, что делает 2025 год определяющим для достижения целей специальной военной операции.