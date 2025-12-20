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Опубликовано 20 декабря 2025, 13:54

Боевики ВСУ убили сослуживца, который с поднятыми руками шёл сдаваться в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украинские военные уничтожили собственного бойца, который решил сдаться в плен ВС РФ. Инцидент произошёл на Купянском направлении во время попытки эвакуации сдавшегося солдата, сообщает SHOT.

ВСУ уничтожили бойца, который решил сдаться России. Видео © Telegram/ SHOT

Военнослужащего ВСУ обнаружили операторы 352-го полка ВС РФ — он находился под уничтоженным автомобилем. Мужчина вышел с поднятыми руками и после приказа о прекращении огня начал движение к серой зоне в сопровождении российских беспилотников. Эвакуация длилась около 25 минут. Однако ВСУ направили к своему же бойцу дрон-камикадзе, который атаковал цель. Снаряд был выпущен по уже сдавшемуся военному — он погиб, не дойдя до точки эвакуации.

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Ранее Life.ru сообщал, что разведчик ВС РФ Ворон раскрыл, почему командиры ВСУ выбирают плен вместо фронта. Офицер из Одессы решил перейти к российским войскам после того, как от его подразделения остались двое живых. Он передал данные о позициях ВСУ и спас своих людей, которым грозил расстрел.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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