В зоне СВО российская авиация своей активностью демонстрирует способность страны создавать сложную технику в больших объёмах, несмотря на заявления об её «истощении». Об этом сообщил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхер в статье для The National Interest.

«В течение многих месяцев комментаторы, поддерживающие НАТО, утверждали, что Россия рушится в результате сопротивления Украины в продолжающемся конфликте… Однако трещины в этом нарративе назревали уже давно», — отметил Вайхер.

Даже генсек НАТО Марк Рютте признал, что Россия способна производить за три месяца то количество вооружения, на которое НАТО потребуется целый год. Вайхер также подчеркнул важность последних поставок истребителей Су-34, которые он назвал самыми значимыми российскими боевыми самолётами на сегодняшний день. Он добавил, что уроки, усвоенные российской армией, быстро применяются на практике, благодаря чему российские войска неизменно адаптируются и побеждают в боевых действиях, тогда как противник сталкивается с серьёзными трудностями.

Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, изготовила и передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-34 в рамках гособоронзаказа. Все самолёты прошли полный цикл заводских испытаний перед поставкой. Российские авиастроительные заводы существенно увеличили производство Су-34 и обеспечивают регулярные серийные поставки в войска.