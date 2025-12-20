На Украине заявили об изоляции Одессы после российских ударов

По его словам, удары ВС РФ являются не только ответом на атаки по российской территории, но и частью стратегии по лишению Украины доступа к морским путям и созданию эффекта блокады. Он подчеркнул, что основная цель — подрыв логистики в южных регионах страны. Возможный удар по мосту через Днестр в Одесской области может серьёзно осложнить поставки топлива на Украину. В случае полного вывода переправы из строя сообщение между «материковой» частью Одесской области и Измаилом станет возможным лишь в объезд.