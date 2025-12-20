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Опубликовано 20 декабря 2025, 14:11

На Украине заявили об изоляции Одессы после российских ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Россия якобы реализует план по ударам по южным регионам Украины, нанося атаки по Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер Незалежной Алексей Кулеба.

По его словам, удары ВС РФ являются не только ответом на атаки по российской территории, но и частью стратегии по лишению Украины доступа к морским путям и созданию эффекта блокады. Он подчеркнул, что основная цель — подрыв логистики в южных регионах страны. Возможный удар по мосту через Днестр в Одесской области может серьёзно осложнить поставки топлива на Украину. В случае полного вывода переправы из строя сообщение между «материковой» частью Одесской области и Измаилом станет возможным лишь в объезд.

Взрывы под Одессой заставили Украину и Молдавию искать новые транзитные пути
Взрывы под Одессой заставили Украину и Молдавию искать новые транзитные пути

Ранее сообщалось, что Армия России наносит массированные удары по энергетическим и военным объектам Одесской области. В нескольких районах города возник полный блэкаут, а в разных частях города слышны десятки взрывов и зафиксированы серьёзные прилёты.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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