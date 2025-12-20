Разбирательства с ответственными за работу ПВО ведутся из-за разрушений в Одесской области. Об этом заявил глава украинского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро.

По словам Зеленского, причины разрушений в южных регионах обсуждаются на внутреннем уровне с ответственными за работу системы противовоздушной обороны. Экс-комик подчеркнул, что диалог ведётся напрямую с ключевыми чиновниками, включая главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее сообщалось, что Армия РФ наносит массированные удары по энергетическим и военным объектам Одесской области. В нескольких районах города возник полный блэкаут, а в разных частях города фиксируются десятки взрывов и серьёзные прилёты.