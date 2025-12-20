«Родился в рубашке»: Российский боец чудом выжил после прямого попадания дрона ВСУ и попал на видео
Российский боец чудом выжил после прямого попадания дрона ВСУ и попал на видео
Российский военнослужащий остался жив и невредим после прямой атаки вражеского FPV-дрона, который чудом не взорвался при контакте. Кадры инцидента опубликовал медиа-ресурс «Северный ветер».
Бойцы ВС РФ продвигаются вперед под ударами вражеских дронов. Видео © «Северный Ветер»
На записи видно, как первый беспилотник детонирует прямо за спинами двух бойцов, но не наносит им серьёзных повреждений. Второй дрон врезается непосредственно в одного из штурмовиков, однако боеприпас не сработал сразу, что дало солдату возможность отбросить его в сторону. Взрыв произошёл уже на безопасном расстоянии от военных.
«Вот уж действительно родились в рубашках», — прокомментировали видео представители оперативно-стратегического территориального объединения.
А ранее бойцы ВС РФ развернули российский триколор в освобождённой Варваровке. В результате боевых действий был взят под контроль крупный опорный пункт. Освобождение населённого пункта позволило улучшить тактическое положение на передовой.
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Обложка © «Северный ветер»