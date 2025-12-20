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Опубликовано 20 декабря 2025, 15:58

«Родился в рубашке»: Российский боец чудом выжил после прямого попадания дрона ВСУ и попал на видео

Российский боец чудом выжил после прямого попадания дрона ВСУ и попал на видео

Российский военнослужащий остался жив и невредим после прямой атаки вражеского FPV-дрона, который чудом не взорвался при контакте. Кадры инцидента опубликовал медиа-ресурс «Северный ветер».

Бойцы ВС РФ продвигаются вперед под ударами вражеских дронов. Видео © «Северный Ветер»

На записи видно, как первый беспилотник детонирует прямо за спинами двух бойцов, но не наносит им серьёзных повреждений. Второй дрон врезается непосредственно в одного из штурмовиков, однако боеприпас не сработал сразу, что дало солдату возможность отбросить его в сторону. Взрыв произошёл уже на безопасном расстоянии от военных.

«Вот уж действительно родились в рубашках», — прокомментировали видео представители оперативно-стратегического территориального объединения.

Новости СВО. Окружение ВСУ под Купянском, штурм Красного Лимана. Киев в тупике, Москва предлагает перемирие, 20 декабря
Новости СВО. Окружение ВСУ под Купянском, штурм Красного Лимана. Киев в тупике, Москва предлагает перемирие, 20 декабря

А ранее бойцы ВС РФ развернули российский триколор в освобождённой Варваровке. В результате боевых действий был взят под контроль крупный опорный пункт. Освобождение населённого пункта позволило улучшить тактическое положение на передовой.

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Обложка © «Северный ветер»

Вероника Бакумченко
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