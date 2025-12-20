«Родился в рубашке»: Российский боец чудом выжил после прямого попадания дрона ВСУ и попал на видео

На записи видно, как первый беспилотник детонирует прямо за спинами двух бойцов, но не наносит им серьёзных повреждений. Второй дрон врезается непосредственно в одного из штурмовиков, однако боеприпас не сработал сразу, что дало солдату возможность отбросить его в сторону. Взрыв произошёл уже на безопасном расстоянии от военных.