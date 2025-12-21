В аэропорту Волгограда ввели план «Ковёр»
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В аэропорту Волгограда временно ограничили полёты, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Курской области украинский беспилотник нанёс удар по объекту энергетической инфраструктуры, из-за чего без электроснабжения остались около 5 тысяч человек. Губернатор региона отметил, что экстренные службы уже приступили к работе и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии жителям.
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