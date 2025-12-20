Военкор Коц показал состояние Антоновского моста после массированного удара ВСУ из HIMARS

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры с Антоновского моста, который подвергся примерно 150 обстрелам из американских РСЗО HIMARS. Видео было сделано через несколько часов после отхода российских подразделений с западного берега Днепра.

Военкор Коц показал Антоновский мост на Херсонщине после 150 попаданий из HIMARS. Видео © Telegram /Kotsnews

«Как видите, он тоже не был разрушен полностью, хотя по нему пришлось около 150 прямых попаданий «Хаймарса». Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий «в одну воронку». При этом несущие конструкции моста целы», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам журналиста, систематические удары противника вынудили российскую группировку навести понтонную переправу для снабжения. Тяжёлая колёсная техника не могла использовать основной мост из-за повреждений, а гражданский транспорт не пускали по соображениям безопасности. Однако когда возникла оперативная необходимость, пробоины оперативно накрыли металлическими листами, что позволило технике успешно осуществить проход под прикрытием темноты. Тем не менее по словам, корреспондента, исходя из свежих следов от атак, проводилась операция под вражеским обстрелом.

Ранее сообщалось, что подразделения 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» совместно с бойцами 1194-го мотострелкового полка ликвидировали украинский БТР «М-113» в районе Константиновки ДНР. Передвижение вражеской бронетехники американского производства было зафиксировано в ходе разведки. Операторы БПЛА полка под командованием Зайнди Зингиева немедленно нанесли по цели серию точных ударов с помощью FPV-дронов.