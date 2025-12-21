Гибель ребёнка после ракетной атаки Украины на Севастополь следует расценивать как акт терроризма: такие действия демонстрируют агонию украинского режима. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на II Международном Екатерининском форуме.

«Это не агрессия, это откровенный терроризм. Этими методами они пользуются постоянно. И чем больше они применяют террористические методы, тем, конечно, сложнее будет вообще выжить этому украинскому режиму», — сказал Мурадов.

Мурадов подчеркнул, что применение террористических методов является признаком приближения конца украинского режима. По его мнению, такие действия лишь подтверждают кризисное состояние власти в стране и демонстрируют её неспособность управлять конфликтом цивилизованными средствами.

Ранее сообщалось, что в московской больнице скончалась 15-летняя девочка, пострадавшая при ударе Вооружённых сил Украины по Севастополю 30 ноября. Причиной смерти стал осколок сбитого воздушного объекта. Это стало трагической потерей для всех жителей города, и он выразил соболезнования родным и близким погибшей.