Хорватия заняла сторону преступного киевского режима и осуществляет поставки военной техники на Украину. Такое заявление сделал директор департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

По его словам, Загреб также принимает на реабилитацию украинских боевиков и не препятствует участию своих граждан-наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ. Как отметил Пилипсон, из этой логики проистекают инициативы по расширению военно-технического сотрудничества между Загребом и Киевом. Директор департамента МИД РФ подчеркнул, что хорватское правительство строго следует милитаристскому курсу Евросоюза и активно участвует в русофобской кампании, будучи плотно интегрированным в евроатлантический блок.

«Тем самым отдельные хорватские политики стремятся заработать дополнительные очки, проявить себя», — отметил дипломат.

Пилипсон подчеркнул, что линия на усиленную «накачку» ВСУ оружием безответственна и ведёт лишь к затягиванию конфликта и росту жертв. Он также констатировал, что некогда прагматичные отношения с Хорватией теперь опираются на «миф о российской угрозе».

Ранее западные СМИ обвинили Украину в нерациональном использовании дорогостоящей военной техники, что приводит к значительным потерям. Подчёркивается, что техника, полученная от союзников, часто теряется впустую, в том числе в операциях для поднятия морального духа. Приводится пример танков Abrams, которые были уничтожены на фронте, будучи отправленными в бой скорее для демонстрации поддержки пехоте, чем для реальных боевых действий.