Хорватия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции

Хорватия и Украина заявили о намерении сотрудничать в сфере производства оборонной продукции. Соответствующий документ подписан между оборонными ведомствами двух государств.

«Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство материальных средств обороны (МОП) на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены совместно произведённые в Хорватии МОП поставлять на Украину», — сообщили в Минобороны Хорватии.

Также подчёркивается, что хорватская сторона берет на себя обязательства по закупке производимых изделий не только для собственных нужд, но и для партнёров по Европейскому союзу и НАТО.