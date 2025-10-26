Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 09:37

Песков: Украина не способна сама производить дальнобойные ракеты

Обложка © Life.ru

Украина не обладает необходимыми технологическими возможностями для самостоятельного производства дальнобойных ракет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие (дальнобойные — Прим. Life.ru) ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет — это чистый импорт из Европы», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что ключевые компоненты для этого вооружения поставляются из европейских стран.

Трамп назвал фейком статью о разрешении ВСУ бить дальнобойными ракетами по РФ

Ранее сообщалось, что украинские силы нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища около села Графовка, применив ракеты GMLRS американского производства. В результате атаки повреждены механические компоненты плотины и прилегающие инфраструктурные объекты, однако полного разрушения гидротехнического сооружения не произошло.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
