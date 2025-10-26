Песков: Украина не способна сама производить дальнобойные ракеты

Украина не обладает необходимыми технологическими возможностями для самостоятельного производства дальнобойных ракет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие (дальнобойные — Прим. Life.ru) ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет — это чистый импорт из Европы», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что ключевые компоненты для этого вооружения поставляются из европейских стран.

Ранее сообщалось, что украинские силы нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища около села Графовка, применив ракеты GMLRS американского производства. В результате атаки повреждены механические компоненты плотины и прилегающие инфраструктурные объекты, однако полного разрушения гидротехнического сооружения не произошло.