В украинском штурмовом подразделении «Шквал» служили беременные женщины, набранные из мест лишения свободы. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В «Шквале» 1-го отдельного штурмового полка ВСУ были беременные женщины-осуждённые, а заботились о них сами командиры», — заявил собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, в начале 2024 года Киев начал массовый набор заключённых, включая женщин, в штурмовые части, обещая им освобождение по УДО взамен на службу. Всего речь шла примерно о 11 тысячах человек. Однако власти не сдержали обещания, а законодательство не предусмотрело для осуждённых женщин возможности уйти в декрет.

Среди них также оказались женщины, которые забеременели во время службы.

В связи с этим у представителя силовых структур возник вопрос о причинах беременности этих женщин и их реальных функциях на передовой, а также о том, почему лично командир заботился об их состоянии и не были ли они «полевыми жёнами».

Ранее сообщалось о случаях пыток украинских военнослужащих иностранными наёмниками в Северске (ДНР). По словам одной из местных жительниц, один из солдат ВСУ был жестоко избит и едва не погиб, его спасли мирные жители. Она также заявила, что украинские военные опасались отступать под натиском российских войск и артиллерийским огнём из-за присутствия вооружённых националистических заградотрядов позади.