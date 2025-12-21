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Опубликовано 21 декабря 2025, 09:49

ВС РФ ликвидирует окружённого врага в Димитрове и проводит зачистку Родинского

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска продолжают уничтожение окружённых подразделений противника в Димитрове и проводят зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Родинском Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окружённого противника в городе Димитрове Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населённого пункта Родинское», — говорится в сообщении.

Поражение нанесено живой силе и технике различных подразделений ВСУ, включая егерские, аэромобильные и десантные бригады, морскую пехоту, бригады теробороны, спецназ «Азов»* и подразделения нацгвардии в районах ДНР и Днепропетровской области.

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Ранее сообщалось, что взятие Константиновки в ДНР может стать поворотным моментом всей специальной военной операции. Город является критически важным укрепрайоном ВСУ, и уничтожение константиновской группировки существенно повлияет на ход событий на Донбассе. Наступление на Димитров, Красноармейск и Волчанск отвлекло значительные силы украинской армии, создавая условия для успеха под Константиновкой.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Милена Скрипальщикова
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