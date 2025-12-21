Напомним, что на днях стало известно об уничтожении Александра Шараевского. Он был командиром разведывательной роты 72-й бригады ВСУ. В 2014 году боевик участвовал в подавлении протестов активистов «антимайдана» в Мариуполе. Шараевский входил в колонну БМП, которая прорвалась через баррикады протестующих. Также известно, что он был идейным сторонником бандеровского движения. По некоторым данным, 72-я бригада ВСУ задействована на различных участках линии соприкосновения, включая Харьковское направление. При этом соединение имеет негативную репутацию из-за частых случаев дезертирства и отказников.