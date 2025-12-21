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Опубликовано 21 декабря 2025, 10:50

Появилось фото ликвидированного подполковника-нациста ГУР Украины Шараевского

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Военный корреспондент Юрий Котёнок опубликовал фотографию, на которой запечатлён ликвидированный подполковник украинской военной разведки Александр Шараевский. В своём телеграм-канале он отметил, что боевик уничтожен российской армией на Запорожском направлении.

Подполковник Главной разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Александр Шараевский. Обложка © Telegram / Военкор Котенок

Подполковник Главной разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Александр Шараевский. Обложка © Telegram / Военкор Котенок

«Александр Шараевский — подполковник ГУР МО Украины. Уничтожен русской армией на Запорожском направлении», — написал он.

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Напомним, что на днях стало известно об уничтожении Александра Шараевского. Он был командиром разведывательной роты 72-й бригады ВСУ. В 2014 году боевик участвовал в подавлении протестов активистов «антимайдана» в Мариуполе. Шараевский входил в колонну БМП, которая прорвалась через баррикады протестующих. Также известно, что он был идейным сторонником бандеровского движения. По некоторым данным, 72-я бригада ВСУ задействована на различных участках линии соприкосновения, включая Харьковское направление. При этом соединение имеет негативную репутацию из-за частых случаев дезертирства и отказников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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