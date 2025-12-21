Появилось фото ликвидированного подполковника-нациста ГУР Украины Шараевского
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Военный корреспондент Юрий Котёнок опубликовал фотографию, на которой запечатлён ликвидированный подполковник украинской военной разведки Александр Шараевский. В своём телеграм-канале он отметил, что боевик уничтожен российской армией на Запорожском направлении.
Подполковник Главной разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Александр Шараевский. Обложка © Telegram / Военкор Котенок
«Александр Шараевский — подполковник ГУР МО Украины. Уничтожен русской армией на Запорожском направлении», — написал он.
Напомним, что на днях стало известно об уничтожении Александра Шараевского. Он был командиром разведывательной роты 72-й бригады ВСУ. В 2014 году боевик участвовал в подавлении протестов активистов «антимайдана» в Мариуполе. Шараевский входил в колонну БМП, которая прорвалась через баррикады протестующих. Также известно, что он был идейным сторонником бандеровского движения. По некоторым данным, 72-я бригада ВСУ задействована на различных участках линии соприкосновения, включая Харьковское направление. При этом соединение имеет негативную репутацию из-за частых случаев дезертирства и отказников.
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