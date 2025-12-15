В Запорожской области ликвидирован командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ подполковник Александр Шараевский, сообщает источник РИА «Новости». Он родился в 1978 году и принимал участие в подавлении протестов активистов «антимайдана» в Мариуполе в 2014 году.

Шараевский входил в колонну БМП, которая прорвалась через баррикады протестующих. Источник отметил, что он был «идейным бандеровцем». Отмечается, что подразделения 72-й бригады ВСУ задействованы на разных участках фронта, в том числе в Харьковской области, и имеют репутацию из-за большого числа отказников и дезертиров.

Ранее российские войска ликвидировали более 60 солдат ВСУ, а также уничтожили три танка и около 20 мотоциклов при попытке прорыва на окраину Красноармейска (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Атака была полностью пресечена подразделениями Центральной группировки войск ВС РФ.