15 декабря, 18:57

В Запорожской области ликвидирован идейный нацист из ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

В Запорожской области ликвидирован командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ подполковник Александр Шараевский, сообщает источник РИА «Новости». Он родился в 1978 году и принимал участие в подавлении протестов активистов «антимайдана» в Мариуполе в 2014 году.

Шараевский входил в колонну БМП, которая прорвалась через баррикады протестующих. Источник отметил, что он был «идейным бандеровцем». Отмечается, что подразделения 72-й бригады ВСУ задействованы на разных участках фронта, в том числе в Харьковской области, и имеют репутацию из-за большого числа отказников и дезертиров.

Ранее российские войска ликвидировали более 60 солдат ВСУ, а также уничтожили три танка и около 20 мотоциклов при попытке прорыва на окраину Красноармейска (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Атака была полностью пресечена подразделениями Центральной группировки войск ВС РФ.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
