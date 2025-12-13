Российский офицер в одиночку ликвидировал 10 солдат ВСУ из гранатомёта

Гвардии младший лейтенант Сергей Желткевич уничтожил до десяти солдат Вооружённых сил Украины в зоне СВО. Военнослужащий действовал из автоматического гранатомёта АГС. Под постоянным огнём противника он руководил расчётами, пока в это время российские группы оказывали первую медицинскую помощь раненым.

«Получив данные от разведки, обнаружившей передвижение противника, Сергей мгновенно сориентировался в обстановке и отдал команду расчётам открыть огонь по назначенному сектору, осуществляя корректировку. В результате точной корректировки огня было уничтожено до 10 человек личного состава противника», — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о действиях гвардии ефрейтора Ванира Хабибуллина. После массированной атаки дронов-камикадзе он эвакуировал двух раненых сослуживцев и участвовал в доставке продуктов и боеприпасов на передовые позиции. Затем вернулся к боевым задачам и, несмотря на то что один из его товарищей наступил на противопехотную мину, завершил выполнение задачи только после его эвакуации.

«Один из дронов сдетонировал в непосредственной близости от его боевого товарища, который получил множественные осколочные ранения. Проявив выдержку и хладнокровие, Ванир незамедлительно оказал раненному бойцу первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию в безопасный район», — говорится в соощении.