Шведские таможенники досмотрели российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия

Шведские правоохранительные органы поднялись на борт российского контейнеровоза, который встал на якорь у берегов Хёганеса после поломки в машинном отделении. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные шведской таможни.

Контейнеровоз принадлежит российской компании, находящейся под санкциями США и Евросоюза. Накануне судно подало сигнал бедствия и остановилось недалеко от побережья из-за технической неисправности.

«Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler… Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования в субботу», — указано в сообщении.

Ранее в ВМС Швеции заявили,что на нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооружённая охрана. По словам главы оперотдела ВМС Швеции Марко Петковича, российский флот увеличил своё присутствие в Балтийском море и Финском заливе для сопровождения танкеров.