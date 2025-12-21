Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал жёсткое предупреждение Западу по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE, анализируя ключевые заявления российского лидера.

«Путин, отвечая на вопросы <…>, затронул много важных тем. Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта», — указано в статье.

В публикации подчеркивается, что Россия ясно дала понять: любые попытки давления или игнорирования её условий не приведут к результату. «Позиция России не изменилась», — именно этот тезис, по мнению издания, должен услышать Запад.