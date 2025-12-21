«Позиция не изменилась»: Путин послал Западу чёткий сигнал на прямой линии
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Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал жёсткое предупреждение Западу по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE, анализируя ключевые заявления российского лидера.
«Путин, отвечая на вопросы <…>, затронул много важных тем. Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта», — указано в статье.
В публикации подчеркивается, что Россия ясно дала понять: любые попытки давления или игнорирования её условий не приведут к результату. «Позиция России не изменилась», — именно этот тезис, по мнению издания, должен услышать Запад.
Напомним, что прямая линия и пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря. Во время этого Владимир Путин предупредил о последствиях после решения других стран оказать давление на Калининградскую область. При этом британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что на Западе обсуждают последствия возможных попыток блокады Калининграда.
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