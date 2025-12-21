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Опубликовано 21 декабря 2025, 22:32

Посольство России в Швеции следит за ситуацией с судном «Адлер»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elzbieta Krzysztof

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elzbieta Krzysztof

Российское посольство в Швеции наблюдает за ситуацией с грузовым судном «Адлер», которое встало на якорь у шведского побережья. Об этом дипломаты сообщили в Telegram-канале посольства.

«Посольство следит за ситуацией вокруг российского сухогруза «Адлер». Мы находимся в контакте с капитаном судна и шведскими властями», — говорится в заявлении.

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Напомним, ранее шведские правоохранительные органы поднялись на борт российского контейнеровоза, который встал на якорь у берегов Хёганеса после поломки в машинном отделении. Контейнеровоз принадлежит российской компании, находящейся под санкциями США и Евросоюза. Накануне судно подало сигнал бедствия.

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Тимур Хингеев
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