Посольство России в Швеции следит за ситуацией с судном «Адлер»

Российское посольство в Швеции наблюдает за ситуацией с грузовым судном «Адлер», которое встало на якорь у шведского побережья. Об этом дипломаты сообщили в Telegram-канале посольства.

«Посольство следит за ситуацией вокруг российского сухогруза «Адлер». Мы находимся в контакте с капитаном судна и шведскими властями», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее шведские правоохранительные органы поднялись на борт российского контейнеровоза, который встал на якорь у берегов Хёганеса после поломки в машинном отделении. Контейнеровоз принадлежит российской компании, находящейся под санкциями США и Евросоюза. Накануне судно подало сигнал бедствия.