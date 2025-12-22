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Опубликовано 22 декабря 2025, 02:34

Бойцы группировки «Центр» поразили окружённую в Димитрове пехоту ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов в составе группировки войск «Центр» провели операцию по ликвидации укреплённых позиций и живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Димитров на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчёты войск беспилотных систем в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и огневые точки формирований ВСУ в н. п. Димитров в ДНР», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что операцию выполнили подразделения войск беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По данным Минобороны, расчёты продолжают успешно ликвидировать заблокированную в этом районе группировку Вооружённых сил Украины.

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Ранее Life.ru писал, что танкисты группировки «Восток» применили новую тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладкое Донецкой области, используя маневры танков парами и координацию с беспилотниками. Суть новой тактики заключается в том, что танковая пара производит внезапную атаку, затем быстро отходит для перезарядки и смены позиции, лишая противника возможности прицельного ответа и предугадать направление нового удара.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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