Одесса осталась без света и воды после повреждения объекта критической инфраструктуры
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В Одессе после ударов повреждён объект критической инфраструктуры. Из-за этого часть одного из густонаселённых районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
В Одессе повреждён объект критической инфраструктуры. Фото © Telegram/ УНИАН
«Повреждён объект критической инфраструктуры города», — написал Лысак в своём блоге.
Ситуация с энергетикой в регионе остаётся напряжённой. По данным украинского министерства энергетики, более 73 тысяч абонентов в Одесской области всё ещё не имеют электроснабжения, отключения длятся уже неделю.
Недовольство жителей длительными перебоями вылилось в акции протеста. Люди начали перекрывать дороги, требуя решения проблемы и восстановления подачи электричества.
Как сообщалось ранее, в результате обстрелов 12-13 декабря Одесская область понесла ущерб: были повреждены энергетические объекты, в том числе 20-я подстанция. Это оставило без света более 430 тысяч человек. Однако, благодаря усилиям энергетиков, подача электричества уже восстановлена для 184 тысяч жителей региона.
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