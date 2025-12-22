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Регион
Опубликовано 22 декабря 2025, 13:59

Роднина указала на психологические проблемы у надежды России на ОИ-2026 Петросян

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Вадим Тараканов

Ирина Роднина прокомментировала выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. По её словам, к обоим спортсменам, отобранным для участия в Олимпиаде 2026 года, перед турниром были вопросы, но причины — разные.

«До чемпионата России я опасалась и за Петра, и за Аделию. У Петра были недочёты, но видно, что всё контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические», цитирует Роднину Sport24.

На Украине потребовали отстранить фигуристов Петросян и Гуменника от Олимпиады
На Украине потребовали отстранить фигуристов Петросян и Гуменника от Олимпиады

Роднина отметила, что фигурное катание — это многоборье, и важны не только отдельные элементы. На чемпионате России Гуменник уверенно выиграл турнир, чисто исполнив несколько четверных прыжков и завершив прокат без ошибок. В женском одиночном катании победу одержала Петросян, набрав 235,95 балла по сумме программ.

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Полина Никифорова
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