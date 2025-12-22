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Регион
Опубликовано 22 декабря 2025, 14:53

В Госдуме захотели обязать банки уменьшать проценты по кредитам при снижении ставки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Партия ЛДПР выступила с законодательной инициативой, обязывающей автоматически уменьшать проценты по действующим потребительским кредитам при снижении ключевой ставки Центрального банка. Как сообщила пресс-служба фракции, соответствующий законопроект внесён депутатами в Госдуму.

Согласно инициативе, уменьшение процентной нагрузки должно происходить в беззаявительном порядке, в установленные сроки и строго пропорционально снижению ключевой ставки регулятора. Авторы документа полагают, что данный подход обеспечит автоматический механизм корректировки и избавит граждан от необходимости обращаться в кредитные организации. Вместе с тем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий привёл статистику, согласно которой почти 13 миллионов жителей страны имеют три и более непогашенных кредита.

«Люди залезают в кредиты не от хорошей жизни. Почти 13 млн жителей страны уже имеют по три и больше кредитов, при этом на них приходится почти половина всех долгов населения. Я считаю, наша задача помочь им, а не загонять дальше в долговую яму», — заявил он.

Слуцкий напомнил, что в 2024 году ключевая ставка достигала 21%, а на текущий момент составляет 16%. При этом заёмщики, взявшие кредиты на пике, продолжают платить по первоначальным высоким ставкам. Парламентарий заключил, что предлагаемый законопроект призван восстановить баланс и защитить граждан, не подрывая при этом устойчивости банковского сектора.

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Ранее сообщалось, что ключевая ставка Банка России к концу следующего года может снизиться до 9% годовых. Снижение возможно при сохранении текущей жёсткой денежно-кредитной политики и эффективном контроле над денежным предложением. Отмечается, что при соблюдении этих условий инфляция в стране сможет приблизиться к целевому уровню в 4-5%.

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Юлия Сафиулина
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