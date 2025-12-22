Мосты, которые станут ключевыми для нового маршрута поставок западного вооружения ВСУ через Румынию, могут быть уничтожены российскими войсками. Такое заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, выделенные ЕС €90 млрд уже начали работать, и поток оружия усилился. Однако значительная часть этих грузов уничтожается на территории Украины. Эксперт отметил, что Запад пытается создать альтернативный логистический маршрут, но и он будет уязвим.

«Если [оружие будет] проходить через мосты, то они подвергаются риску. Там два моста — в Маяках и ещё один... Оружие будет уничтожаться. Очевидно, что это связано с нашими ударами», — пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что оружие давно идёт через Румынию, но сейчас логистика усложнилась из-за повреждений ключевых переправ в Одесской области.

Напомним, что предпосылки для таких заявлений уже есть. 19 декабря российские войска нанесли удар по одному из ключевых мостов через Дунай у села Маяки, связывающего Румынию с Одессой. В результате движение по трассе было полностью остановлено для ремонта, что вызвало многокилометровые заторы.