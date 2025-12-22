Украинские войска атаковали Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Под огнем оказались объекты критической инфраструктуры, в том числе подстанция «Луч», сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, противник предпринял несколько попыток ударов с применением беспилотников и артиллерии. Подстанция «Луч» является ключевым элементом системы жизнеобеспечения города, что повышает риски для мирного населения.

Глава Энергодара предупредил о высокой вероятности повторных атак и призвал жителей немедленно покинуть улицы и открытые пространства, укрывшись в безопасных местах.

Ранее в районе города Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС, было зафиксировано около десяти обстрелов со стороны ВСУ. Атаки велись с применением ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов. Такие действия могут привести к угрозе новой ядерной катастрофы. На станции продолжает работать миссия МАГАТЭ, однако её члены отказываются называть сторону, которая наносит удары по ЗАЭС.