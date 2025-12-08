Вблизи ЗАЭС зафиксировали не менее 10 обстрелов за ночь

За прошедшую ночь в районе города Энергодара, расположенного в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, было зафиксировано около десяти обстрелов. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв в комментарии ТАСС, атаки велись с применением ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов.

«В то же время в черте, близкой к ЗАЭС, к береговой линии, в районе города Энергодара продолжаются обстрелы. Только за прошедшую ночь было зафиксировано около 10 обстрелов — как из ствольной артиллерии, минометов, так и атаки дронов», — сообщил глава Росатома.

Несмотря на регулярные обстрелы прилегающих территорий, радиационная обстановка на самой ЗАЭС остаётся стабильной и полностью контролируемой. На станции продолжает работать миссия МАГАТЭ, которая проводит мониторинг и оценку ситуации. Персонал ЗАЭС выполняет все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности объекта, демонстрируя, по словам Лихачёва, высокую стойкость и профессионализм. Глава Росатома выразил уверенность, что в будущем удастся перейти к этапу подъёма станции.

Ранее сообщалось, что ЗАЭС вновь полностью лишилась внешнего электроснабжения. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это уже 11 подобный инцидент с начала конфликта на Украине. Станция была переподключена к одной из резервных линий электропередачи спустя примерно полчаса после отключения. Однако наиболее мощная линия с напряжением 750 киловольт остаётся повреждённой и не функционирует.