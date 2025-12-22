Здоровье не должно стать роскошью: В Госдуме высказались о росте цен на лечение зубов в 2026 году
Депутат Хамитов призвал проверить данные о росте цен на лечение зубов в 2026 году на 100%
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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов назвал недопустимым резкое повышение цен на стоматологию, которое грядёт в 2026 году. В беседе с Life.ru он напомнил, что речь идёт не о роскоши, а о базовой составляющей благополучия человека.
О каком уровне жизни людей может идти речь, если стоматологические услуги станут многим не по карману? Считаю, что когда речь идёт о здоровье, нельзя думать о выгоде, необходимо найти такое решение проблемы, которое сохранит доступность медицинских услуг для наших граждан и одновременно не допустит убыточности для отрасли — понятно, что специалисты не могут работать бесплатно или закупать всё необходимое за свой счёт.
Депутат заявил о готовности обратиться с официальным запросом в Минздрав, чтобы вместе найти пути выхода из создавшейся ситуации, которые позволят жителям нашей страны получать качественные медицинские услуги. Хамитов подчеркнул, что речь идёт не о роскоши, а о закрытии элементарных потребностей каждого человека — не вылеченные вовремя зубы влекут за собой и другие проблемы со здоровьем.
Напомним, ранее Life.ru писал, что и без того дорогие услуги стоматологов в 2026 году станут ещё дороже, причём сразу на 50–100%. Причин несколько — от повышения стоимости закупочных материалов до логистики.
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