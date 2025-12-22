Здоровье не должно стать роскошью: В Госдуме высказались о росте цен на лечение зубов в 2026 году

О каком уровне жизни людей может идти речь, если стоматологические услуги станут многим не по карману? Считаю, что когда речь идёт о здоровье, нельзя думать о выгоде, необходимо найти такое решение проблемы, которое сохранит доступность медицинских услуг для наших граждан и одновременно не допустит убыточности для отрасли — понятно, что специалисты не могут работать бесплатно или закупать всё необходимое за свой счёт.