Дико и очень жутко: Стоматолог назвала три опасных TikTok-тренда, которые могут лишить вас зубов

В TikTok сейчас творится что-то невообразимое с «лайфхаками» для зубов. Зумеры, недолго думая, превращают свои кухни в лаборатории: варят какие-то штуки в кастрюлях, а то и вовсе пихают в рот обычные резинки для волос, наивно полагая, что это исправит им прикус. Выглядит это, мягко говоря, дико. Ортодонт Надия Рамазанова в беседе с Life.ru предупредила: эти «лайфхаки» могут быть очень опасны.

В частности, специалист не обошла стороной модную в TikTok фишку — использование резинок для волос, чтобы «затянуть» щель между зубами. Идея такая: тиктокеры берут маленькие резинки и пытаются с их помощью сделать так, чтобы зубы стояли плотнее. Но врач тут же бьёт тревогу: это категорически нельзя делать! По её словам, такая «самодеятельность» может обернуться серьёзными проблемами в будущем, вплоть до потери кости вокруг зубов и самих зубов.

Рамазанова также выразила обеспокоенность по поводу набирающего популярность среди зумеров тренда на использование фальшивых брекетов. Она отметила, что приклеивание таких изделий, купленных на маркетплейсах, с помощью агрессивных клеев и гель-лаков, имеет плачевные последствия.

Последствия этого тренда оборачиваются плачевно не только для зубов, эмали и дёсен, но и для губ и щёк. Ради хайпа и лайков проводить такие эксперименты над собой слишком опасно. Надия Рамазанова Ортодонт

Кроме того, медик предостерегла от ещё одного опасного тренда. Оказывается, блогеры сейчас активно варят в кипятке специальные каппы из пластика или силикона, чтобы они потом «подстроились» под их зубы. А потом эти самодельные штуки носят на тренировках или даже спят в них. Как подчеркнула специалист, такие каппы должны делать только врачи-ортодонты и только если они действительно нужны. Без врача самому себе диагноз не поставишь, и уж точно не стоит так рисковать.

«Подобное «лечение» также чревато хроническими мигренями, нарушением сна, травмированием мышц, держащих зубы. Есть риск и гипоксии головного мозга как возможного следствия нарушенного носового дыхания при смещении челюстей. Использовать можно только сертифицированные конструкции (брекеты, элайнеры), установленные специалистом», — резюмировала Рамазанова.