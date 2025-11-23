Врач перечислил случаи, когда брекеты нужно ставить взрослому человеку

Исправить прикус можно в любом возрасте, и медики всё чаще рекомендуют это делать не только для эстетики, но и для здоровья, заявил главный врач стоматологии Refformat Максим Хышов. По его словам, неправильный прикус приводит к неравномерному распределению нагрузки, что вызывает стирание эмали, воспаление дёсен и повышение мышечного тонуса, которое нередко становится причиной головных болей и мигреней.

«Часто источник боли находится не в челюсти, а в височно-челюстном суставе: при смещении суставного диска возникает напряжение и дискомфорт», — предупредил собеседник «Газеты.ru».

Он отметил, что после 35–40 лет поводом для обращения к ортодонту служат такие признаки, как смещение зубов, быстрое стирание эмали, хруст челюсти при жевании или частые воспаления дёсен. Однако современные технологии позволяют проводить коррекцию без дискомфорта — с помощью компактных брекетов или прозрачных элайнеров, которые практически незаметны и легко снимаются.