Стоматолог предупредила о риске вывиха челюсти при сильном зевке или смехе

Сильное открывание рта — при зевании, смехе или крике — может привести к настоящему вывиху нижней челюсти, который требует обязательной медицинской помощи. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала стоматолог-имплантолог и челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.

По её словам, самостоятельные попытки вправить челюсть опасны и могут закончиться переломом.

«Настоящий вывих челюсти может произойти при широком открывании рта… Он требует профессиональной помощи», — предупредила специалист.

Мелехова отметила, что не менее распространены проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, которые на вид не заметны, но сопровождаются щелчками, болью и ощущением неправильного положения. Их могут провоцировать неправильный прикус и бруксизм: зубы стираются, связки перерастягиваются, а человек не может сомкнуть рот в привычном положении.

Ранее стоматолог в беседе с Life.ru перечислил продукты, которые укрепляют ваши зубы и поддерживают их в нормальном состоянии. К примеру главным источником кальция и фосфора являются изделия из молока.