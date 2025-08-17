Точки силы: Врач раскрыла простые техники самомассажа для снятия напряжения

Самомассаж может быть очень полезен в условиях, когда вы не можете сходить в спа-салон. Врач-терапевт, врач-дерматолог Кристина Радина в беседе с Life.ru раскрыла простые техники самомассажа для снятия напряжения и улучшения самочувствия.

Когда вы делаете что-то руками, это вас отвлекает. Соответственно, массируя себя, можно помочь снять мышечное напряжение, которое накопилось в течение дня, делится эксперт. Самомассаж можно начинать с головы, делать круговые движения, при этом избегая интенсивного надавливания в области височной зоны.

«Самомассаж лица нужно обязательно делать от центра к периферии, чтобы не образовывать лишних заломов, что особенно актуально для женщин», — предупреждает специалист.

Условно говоря, вы поставили руки, пальчики на центр лба, и вы потихонечку идёте от центра лба к бокам. То же самое можно делать с носом. Начиная от переносицы, вы аккуратно, мягко себе массируете, сначала скользя по крыльям носа, затем достигая щёк. Аккуратно можно массировать область вокруг глаз и губ. И то же самое мы делаем с подбородком, то есть начиная от центра, мы движемся к краю нижней челюсти, тем самым плюс ещё обеспечивая лимфодренажный эффект. Массаж лица ещё полезен тем, что он может помочь нам освежиться, снять отёки. Кристина Радина Врач-терапевт, врач-дерматолог

Массируя шею, нужно быть осторожным, так как здесь находятся крупные и достаточно важные артерии. Шею мы массируем очень аккуратно, избегая передней поверхности, рассказывает собеседница Life.ru. Боковые поверхности шеи можно массировать сзади.

При массаже спины можно использовать более интенсивное воздействие, более сильное нажатие на точки. Если вы испытываете дискомфорт в какой-либо области, например, мышца напряжена или болезненна, то можно воздействовать на эту зону путём надавливания. В течение 5 секунд вы зажимаете эту область, а потом отпускаете.

Зону живота мы массируем аккуратно, стараясь не надавливать очень сильно на наши внутренние органы — лучше использовать поглаживание. На бёдра и икры (скелетную мускулатуру) можно воздействовать интенсивно. Голени и ступни также можно массировать как вам нравится.

Ладошки лучше массировать от центра к периферии. Кроме того, в восточной медицине есть специальные техники массажа ладоней и ступней. Считается, что воздействие на определённые зоны может снять дискомфорт с той или иной части тела. Начинать массаж лучше с поглаживания, с растирания зон, тем самым улучшая кровообращение. Заканчивать массаж тоже стоит поглаживанием, заключает эксперт.