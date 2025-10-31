Россия и США
31 октября, 01:30

Стоматолог перечислил шесть продуктов для укрепления зубов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MJTH

Красивые зубы начинаются не с лампы стоматолога, а с тарелки на кухне. Об этом в беседе с Life.ru рассказал лучший гигиенист России 2025 года по версии STARTSMILE TOP, специалист «Семейной стоматологии Михаила Агами» Евгений Прокопенко. По его словам, питание напрямую влияет на состояние эмали, а некоторые продукты способны буквально восстановить её прочность.

Молочные продукты – главный источник кальция и фосфора. Эти минералы участвуют в реминерализации, то есть в естественном восстановлении структуры эмали после микроповреждений. Чем она крепче, тем меньше риск кариеса и чувствительности зубов. Кроме того, твёрдые сыры нейтрализуют кислоту во рту и создают щелочную среду, благоприятную для зубов.

Стоматолог подчеркнул, что не меньше пользы приносят зелёные овощи и орехи. В шпинате и брокколи много кальция и витаминов группы B, которые укрепляют не только эмаль, но и дёсны. Орехи и семена – источник фосфора. Кроме того, эмаль укрепляет белковая пища — рыба, яйца и бобовые насыщают организм белком и минералами, способствующими плотности зубной ткани.

«Без витамина D кальций не усваивается. Его «проводниками» являются жирная рыба, яичные желтки и солнечный свет. Недостаток этого витамина приводит к ломкости зубов и ослаблению эмали. Также стоит осторожно относиться к напиткам – слишком горячие или холодные могут вызывать микротрещины, а сладкие и кислые – деминерализацию. Самый безопасный вариант – обычная вода или травяной чай комнатной температуры», – рассказал Прокопенко.

Собеседник Life.ru добавил, что еда даже может помогать чистить зубы: твёрдые овощи и фрукты, такие как яблоки, морковь и сельдерей, работают как природная щётка, удаляя мягкий налёт во время жевания.

Эксперт резюмировал, что ни одна диета не заменит регулярную чистку и профессиональную гигиену, но правильное питание создаёт прочный фундамент для здоровья зубов. Он пояснил, что когда эмаль насыщена кальцием и фосфором, она меньше подвержена разрушению, а улыбка дольше остаётся яркой и здоровой.

Третий комплект? Стоматолог оценила открытие учёными технологии по выращиванию зубов

Ранее Life.ru писал, могут ли болезни зубов передаваться по наследству. По словам стоматолога, генетика действительно влияет на плотность эмали, форму и прикус. Поэтому важно следить за здоровьем полости рта с раннего возраста – многие дефекты легче исправить именно в детстве.

