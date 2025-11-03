Врач объяснила, почему на холоде повышается чувствительность зубов и дёсен

С приходом холодов многие отмечают повышение чувствительности зубов и дёсен. Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина, объяснила почему так происходит.

По словам специалиста, причиной может быть сужение сосудов в дёснах из-за изменения температуры. Также увеличивается риск микроцарапин на зубах и деснах, что делает их более восприимчивыми. Холод может способствовать сужению и расширению микроотверстий в эмали, усиливая чувствительность. Резкие перепады температуры из-за употребления горячих напитков на холоде также могут вызывать дискомфорт.

Для уменьшения чувствительности зубов и дёсен в холодную погоду, врач в беседе с «Вечерней Москвой» рекомендует:

Использовать специальные зубные пасты для чувствительных зубов.

Чистить зубы мягкой щёткой аккуратно, избегая сильного давления.

Регулярно посещать стоматолога.

Избегать употребления слишком холодных или горячих продуктов.

Следить за достаточным содержанием витаминов и микроэлементов в пище.

Ограничивать употребление сладостей и кислотных напитков.

Ранее лучший гигиенист России 2025 года Евгений Прокопенко рассказал Life.ru, что питание напрямую влияет на состояние эмали, а некоторые продукты способны восстановить её прочность. Молочные продукты, особенно твёрдые сыры, богаты кальцием и фосфором, участвующими в реминерализации эмали, а также нейтрализуют кислоту во рту, создавая благоприятную среду для зубов.