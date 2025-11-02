Россиянам самую вредную сладость, которая разрушает зубы

Самыми неблагоприятными для зубов сладостями считаются леденцы на палочке — из-за длительного контакта сахара с эмалью. Об этом «Газете.ru» сообщила врач-ортодонт Ирина Буторина.

По словам специалиста, медленное растворение леденцов поддерживает кислую среду во рту, нарушает pH и стимулирует рост кариесогенных бактерий. Минералы активно вымываются из эмали, что ослабляет структуру зуба и повышает риск кариеса.

«Когда леденец растворяется во рту, эмаль в течение нескольких минут остаётся под воздействием кислой среды. Это провоцирует деминерализацию и ослабление структуры зуба», — сказала ортодонт.

Особое внимание следует уделить детским привычкам. Длительное рассасывание и удерживание леденца между зубами или прикусывание палочки мешает равномерной нагрузке на челюсть и в период роста может способствовать формированию открытого прикуса или смещения зубных рядов.

В группу риска входят пациенты с брекетами, поскольку липкие и медленно растворяющиеся сладости накапливают налёт вокруг замков и повышают вероятность кариеса.

Буторина советует выбирать сладости с ксилитом — этот натуральный заменитель не провоцирует кариес и тормозит рост бактерий, что особенно полезно детям и пациентам с ортодонтическими конструкциями.

