Россиянам объяснили, как нужно хранить зубные щётки

Правильное хранение зубной щётки играет критически важную роль в поддержании гигиены полости рта. Данное заявление сделал продуктовый менеджер электрических зубных щёток TROUVER Ли Шэньхан в интервью «Газета.ru».

Эксперт сослался на недавнее исследование Северо-Западного университета США, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiomes. В рамках проекта Operation Pottymouth были проанализированы 34 зубные щётки из домов в радиусе 160 километров от Чикаго. Применение современного ДНК-анализа позволило выявить 614 уникальных вирусных последовательностей, причём большинство из них представляли собой бактериофаги, не опасные для человека. Это демонстрирует, что каждая зубная щётка формирует уникальную микробную экосистему.

Шэньхан подчеркнул, что влажная и тёплая среда ванной комнаты создаёт идеальные условия для размножения микроорганизмов. Особую опасность представляет аэрозоль, образующийся при смыве унитаза, который может содержать до 100 000 микробных частиц. Исследования выявляют на щётках представителей родов Streptococcus, Klebsiella и Enterobacter, связанных с различными инфекциями.

«Особенно тревожным является тот факт, что при смыве унитаза в воздух поднимается аэрозоль, содержащий до 100 000 микробных частиц, которые могут оседать на близлежащих поверхностях — в том числе на зубной щётке. По данным Daily Mail, именно этот механизм стал отправной точкой для исследования «Operation Pottymouth», — добавил эксперт.

Менеджер рекомендует хранить зубную щётку вертикально в открытой подставке для обеспечения быстрого высыхания. Категорически не следует использовать герметичные футляры сразу после чистки зубов, поскольку они создают благоприятную среду для размножения микробов. Отдельное внимание следует уделять изоляции щёток разных членов семьи для предотвращения перекрёстного загрязнения.

Эксперт советует еженедельно промывать подставку тёплой водой с мылом или уксусным раствором, а саму щётку менять каждые 2-3 месяца. Особое значение имеет выбор моделей с гладкой поверхностью без труднодоступных для очистки участков. Шэньхан предостерегает от чрезмерного использования антисептиков, рекомендуя вместо этого регулярные гигиенические процедуры.

