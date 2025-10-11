Врач назвал зубные пасты, которые не подходят для детей

Здоровье зубов ребёнка формируется с раннего детства, и ответственность за это лежит прежде всего на родителях. Такие рекомендации в интервью «Вечерней Москве» дал врач-стоматолог Роман Вольберг.

Специалист подчеркнул, что начинать гигиену полости рта нужно с момента появления первого зуба, используя силиконовые напальчники или мягкие щётки. Он отметил, что выбор правильной зубной пасты не менее важен, чем техника чистки, поскольку некоторые компоненты могут быть опасны для детского организма.

«Для самых маленьких используйте специальные силиконовые напальчники или мягкие детские щётки. Главное — приучить ребёнка к ежедневной гигиене полости рта с раннего возраста», — посоветовал врач.

Вольберг в разговоре с «Вечерней Москвой» рекомендовал избегать паст с антисептиками, отбеливающими компонентами и лаурилсульфатом натрия, а также контролировать содержание фтора в соответствии с возрастом. Стоматолог добавил, что регулярные осмотры каждые три–шесть месяцев и ограничение сладкого в рационе являются обязательными условиями для сохранения здоровья детских зубов.

