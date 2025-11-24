Стоматолог раскрыла неожиданную пользу поцелуев для зубов

Поцелуи могут служить эффективным методом профилактики кариеса, поскольку они стимулируют выработку слюны, обладающей защитными свойствами, уверена стоматолог-терапевт Екатерина Денисова. По её словам, компоненты слюны — включая муцины, лактоферрин и лизоцим — контролируют образование зубного налёта, нейтрализуют кислоты и разрушают бактерии.

«Есть в слюне антимикробные пептиды, такие как дефенсины и катлипсины, а также иммуноглобулины А (IgA) — они отвечают за пассивный иммунитет, т.е. работают на то, чтобы предотвратить заболевания...» — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Исследование Университета Сантьяго в Эквадоре подтвердило, что обмен слюной во время поцелуев снижает уровень кислотности в полости рта у обоих партнёров, отметила эксперт. Она уточнила, что для достижения защитного эффекта оптимальной продолжительностью поцелуя считаются 40 секунд.

Кроме того, специалист выделила косвенное положительное влияние поцелуев на гигиену: люди, стремящиеся поддерживать свежесть дыхания, чаще чистят зубы и используют ополаскиватели. Однако от поцелуев следует воздерживаться при наличии грибковых, вирусных или бактериальных заболеваний.